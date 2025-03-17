Врач Уланкина: прием просроченных препаратов может вызывать инфекции и аллергии

Некоторые медикаменты сохраняют свои свойства после истечения срока годности, однако такие препараты, как антибиотики и инсулин, могут стать неэффективными или изменить химический состав. Об этом предупредила врач-эксперт Ольга Уланкина в интервью «Известиям» .

По словам доктора, прием просроченных лекарств, регулирующих работу сердца и нервной системы, может иметь серьезные последствия. Препараты с истекшим сроком годности, особенно жидкой формы, могут содержать бактерии, вызывающие инфекции и аллергии.

Поддельные лекарства, часто встречающиеся среди дорогостоящих медикаментов, представляют особую опасность, поскольку их действие непредсказуемо. При подозрении на отравление следует немедленно обратиться за медицинской помощью, отметила Уланкина.