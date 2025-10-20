Врач Уланкина предупредила женщин об увеличении риска остеопороза с наступлением менопаузы

Остеопороз – это заболевание скелета, при котором снижается плотность и качество костной ткани. Болезнь может привести к переломам даже от незначительных действий. Кандидат медицинских наук, врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина рассказала URA.RU , что остеопороз входит в четверку самых распространенных неинфекционных заболеваний в мире.

По словам доктора, особенно риску подвержены женщины после 50 лет, а также люди с наследственной предрасположенностью, эндокринными заболеваниями и дефицитом витамина D.

«Это заболевание встречается не только у пожилых, но с возрастом риск возрастает многократно. Особенно у женщин после наступления менопаузы», — объяснила врач.

Существуют две формы остеопороза: первичный и вторичный. Первичный остеопороз развивается на фоне естественных возрастных изменений, а вторичный — следствие других заболеваний или внешних воздействий.

Уланкина предупредила, что главная опасность остеопороза — это переломы, возникающие при минимальном воздействии. Профилактика остеопороза включает в себя правильное питание, богатое кальцием и витамином D, а также физическую активность. Контроль веса и умеренное пребывание на солнце также играют важную роль в профилактике заболевания.