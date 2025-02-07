Врач Уланкина предупредила сердечников об опасности высокого атмосферного давления

Жители Москвы в ближайшее время столкнутся с аномально высоким атмосферным давлением, которое достигнет отметки в 777 миллиметров ртутного столба. Для кого опасны такие изменения, рассказала врач Ольга Уланкина в беседе с Life .

По ее словам, люди с гипертонией могут столкнуться с дополнительным повышением артериального давления. Увеличенная нагрузка на сердце и снижение частоты пульса повышают риск возникновения осложнений.

«У гипотоников, наоборот, возможны слабость, головокружение, сонливость. На фоне повышенного давления изменяется вязкость крови, а значит, увеличивается риск тромбообразования», — добавила медик.

Она также отметила, что осторожность стоит проявлять и пациентам с мигренью. Из-за скачка атмосферного давления вероятно усиление головных болей, спровоцированных колебаниями в тонусе сосудов мозга.