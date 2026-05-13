Врач Уланкина предупредила о возможных рисках при использовании назальных спреев для загара

Врач и эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина в беседе с РИАМО предупредила о возможных рисках при использовании назальных спреев для загара, содержащих меланотан. По ее словам, такие препараты могут привести к появлению родинок и другим проблемам с кожей и слизистыми оболочками.

В социальной сети TikTok активно рекламируются спреи с меланотаном как средство для быстрого достижения идеального загара. Эффективность этих продуктов не доказана, а их длительное применение может быть опасно для здоровья, сообщил «Петербургский дневник».

Основной компонент спреев — синтетический аналог альфа-меланоцит-стимулирующего гормона. Он воздействует на меланоциты — клетки, отвечающие за синтез пигмента меланина. В результате кожа темнеет даже без активного пребывания на солнце.

«На сегодняшний день нет достоверных доказательств того, что меланотан вызывает рак кожи и слизистых оболочек, есть лишь отдельные клинические наблюдения, где опухоли появлялись во время или вскоре после его применения, в том числе при использовании назального спрея», — подчеркнула врач.

Уланкина также напомнила, что спреи не защищают от ультрафиолетовых лучей и их последствий. Для безопасного загара необходимо использовать солнцезащитные средства с SPF не менее 30 и ограничивать время пребывания на солнце до 10–11 часов утра и после 16 часов дня.