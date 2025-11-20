Врач Уланкина предупредила о риске задержки моторного развития ребенка при дефиците витамина D

Витамин D является важным элементом для здорового роста и развития ребенка. Он способствует усвоению кальция и фосфора, которые необходимы для формирования крепких костей. Об этом сообщила врач Ольга Уланкина в беседе с Ura.ru .

Как пояснила медик, недостаток нутриента нередко приводит к рахиту, деформациям скелета и задержке моторного развития.

«И дети, и взрослые относительно мало времени проводят на солнце и чаще всего используют мощные солнцезащитные средства. А пищевые источники, такие как жирная рыба или яичный желток, не способны полностью покрыть суточную потребность ребенка», — отметила врач.

По ее словам, оптимальная форма для детей — водный раствор витамина D, так как он обладает лучшей всасываемостью по сравнению с масляными формами. Дозировка подбирается индивидуально.