Врач Уланкина предупредила, что микроволновка неравномерно разогревает еду и не убивает бациллы

Микроволновая печь нагревает пищу, заставляя молекулы воды в продуктах вибрировать. Это удобно — подогрев в СВЧ-печи занимает значительно меньше времени и не требует дополнительной посуды. Тем не менее, в некоторых случаях медики советуют использовать плиту для подогрева еды. О каких случаях идет речь, объяснила Life врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина.

По ее словам, большинство патогенных микроорганизмов погибают при достаточном нагреве. Например, сальмонелла уничтожается при температуре 85 градусов. Однако при разогреве в микроволновке может возникнуть неравномерное прогревание. Это приводит к тому, что некоторые участки блюда теплые, а другие остаются холодными и не подвергаются необходимой обработке.

Поэтому, используя микроволновку, крайне важно добиться равномерного теплового распределения. Для этого врач рекомендует разогревать пищу в несколько этапов, перемешивая или переворачивая ее, чтобы избежать холодных зон. Также стоит использовать посуду, специально предназначенную для микроволновых печей, и крышку, которая помогает более эффективно распределять электромагнитные волны.