Врач Уланкина предупредила, что клещи могут передавать анаплазмоз

В текущем году активность клещей вызывает обеспокоенность. В Московской области зарегистрированы случаи заражения гранулоцитарным анаплазмозом через укусы клещей. Врач и эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина поделилась с Life.ru информацией о данном заболевании и группе риска.

По словам врача, клещи могут передавать не только боррелиоз и энцефалит, но и бактерию Anaplasma phagocytophilum, которая провоцирует острое инфекционное заболевание, поражающее нейтрофилы (гранулоциты).

Заражение происходит после укуса инфицированного иксодового клеща, который также является переносчиком боррелиоза и энцефалита. Инкубационный период составляет около двух недель. Заболевание начинается с высокой температуры (39–40°C), озноба, головной и мышечной боли. Среди характерных симптомов — слабость, тошнота, потеря аппетита, дискомфорт в животе и диарея. Хотя при анаплазмозе неврологические нарушения встречаются редко, возможны тяжелые осложнения: менингит, миокардит, острая дыхательная или сердечная недостаточность, инфекционно-токсический шок.

Уланкина подчеркнула, что анаплазмоз особенно опасен для пожилых людей, лиц с ослабленным иммунитетом и хроническими заболеваниями.