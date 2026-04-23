Врач Уланкина предупредила, что экстремальный стресс может запустить механизм редкого синдрома «кровавого пота»
Врач лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина объяснила РИАМО, что гематидроз — это редкое состояние, при котором через неповрежденную кожу выступает жидкость с красноватым оттенком.
«Это связано с патологической проницаемостью сосудов и нарушением потоотделения», — цитирует эксперта газета «Петербургский дневник».
По словам доктора, причиной могут быть экстремальный стресс или психическое перенапряжение: под действием адреналина и кортизола происходит спазм сосудов, и эритроциты проникают в протоки потовых желез. В редких случаях гематидроз связан с тяжелыми соматическими заболеваниями.
«Состояние не угрожает жизни, но требует обследования у невролога и дерматолога», — подчеркнула Уланкина.