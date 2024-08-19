Врач Уланкина предупредила, что для мужчин длительное воздержание опаснее, чем для женщин

Акушер-гинеколог, эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина в беседе с изданием Life рассказала, что длительное воздержание от сексуальной близости для мужчин даже опаснее, чем для женщин.

Дело в том, что отказ от секса у сильной половины человечества может стать причиной застоя крови и секрета простаты в органах малого таза. По словам медика, предотвратить это можно не только с помощью секса, но и мастурбации.

«Эректильная дисфункция тоже, как правило, не является прямым следствием сексуального воздержания», — сказала Уланкина.

Половое воздержание действительно является проблемой, однако главными причинами развития простатита у мужчин выступают сидячий образ жизни, отсутствие физических нагрузок, неправильное питание, инфекции мочеполовых путей.