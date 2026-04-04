Врач Уланкина предупредила, что аллергия на вербу и иву может проявиться даже во взрослом возрасте

Врач Ольга Уланкина сообщила в беседе с RT , что аллергия на вербу и иву может проявиться даже у взрослых, которые ранее не сталкивались с подобной проблемой.

По словам эксперта, микрочастицы пыльцы этих растений содержат специфические белки, вызывающие повышенную чувствительность организма. Это может привести к типичным симптомам аллергии, таким как заложенность носа, зуд в горле и слезотечение.

Также врач отметила, что возможна перекрестная реактивность. Белки пыльцы ивы похожи на те, что содержатся в пыльце тополя, березы, ольхи и плодовых деревьев. Поэтому при подтвержденной аллергии на вербу могут проявиться симптомы и на цветение других растений или употребление сезонных фруктов и орехов, добавил сайт телеканала «Звезда».