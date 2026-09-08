Врач Уланкина посоветовала утеплять голову и шею при +5 градусах

Голову и шею стоит защищать от холода при температуре +5 градусов и ниже, однако нужно учитывать ветер, осадки и состояние здоровья. Об этом рассказала врач лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина, сообщает RT .

Уланкина пояснила, что голова интенсивно снабжается кровью, но имеет небольшую жировую прослойку. Поэтому она быстро отдает тепло, особенно в холодную и ветреную погоду.

При переохлаждении сосуды кожи головы и мышц шеи сужаются. Это может ухудшить кровоснабжение слизистых носа и горла, повысить риск инфекции, а также повлиять на питание волосяных луковиц, отметила врач.

Подготовка к сезону простуд не ограничивается теплой одеждой. Специалист посоветовала тренировать сосуды с помощью легких контрастных процедур: принимать контрастный душ, умываться прохладной водой и проветривать спальню перед сном.

Врач также подчеркнула, что полноценный сон и снижение уровня стресса помогают уменьшить восприимчивость к инфекциям. Недостаток сна, по ее словам, заметно повышает риск заболеть.