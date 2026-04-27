Врач Уланкина посоветовала сохранять спокойную активность при падении атмосферного давления

Врач Ольга Уланкина рассказала Life.ru , как метеозависимые люди могут справляться с недомоганиями, вызванными снижением атмосферного давления.

По словам специалиста, резкие перепады атмосферного давления могут оказывать существенное влияние на самочувствие метеозависимых людей и гипотоников.

«Появляются вялость, сонливость, головокружение, может болеть голова, особенно в висках или затылке», — отметила врач.

Она посоветовала избегать перегрузок и отказаться от интенсивных тренировок и сложной умственной работы, требующей высокой концентрации. Лучше сохранять спокойную активность: совершать легкие прогулки на свежем воздухе и делать мягкую разминку, в том числе перед сном.