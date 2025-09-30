Врач Уланкина посоветовала после перелета выпить воды или травяного чая

Длительные перелеты могут привести к усталости и плохому самочувствию. Кандидат медицинских наук, врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина поделилась c Ura.ru советами, как помочь организму восстановиться после полета.

Во время перелета организм подвергается стрессу из-за сухого воздуха, перепадов давления, ограниченной подвижности и смены часовых поясов.

Для облегчения состояния врач рекомендует пить воду маленькими глотками, примерно 200–250 миллилитров в час, отказаться от кофе и алкоголя перед полетом и делать короткие прогулки по салону самолета, чтобы избежать застоя крови.

После приземления стоит выпить воды или травяного чая, провести время на дневном свету и постараться адаптироваться к местному времени.

«В первые сутки после полета следует перейти на местное время: есть и ложиться спать по новому графику, обязательно включить в рацион легкие и питательные продукты, такие как овощи, фрукты, рыбу, нежирное мясо», — советует Ольга Уланкина.