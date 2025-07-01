Врач Уланкина посоветовала пить больше жидкости при низком атмосферном давлении

Здоровый человек может не почувствовать изменения атмосферного давления или ощутить лишь небольшую слабость и сонливость. Однако люди с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы могут столкнуться с осложнениями из-за серьезных перепадов давления. Об этом заявила врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина в разговоре с Life .

По словам доктора, при снижении атмосферного давления уменьшается и артериальное давление. Меняется тонус сосудов, ухудшается кровоснабжение тканей. В такие дни важно внимательно следить за своим состоянием и следовать рекомендациям врача. Необходимо вовремя принимать назначенные препараты.

При пониженном атмосферном давлении сердце начинает работать интенсивнее, чтобы поддерживать нормальное кровообращение. Врач советует ограничить активность и вместо интенсивных тренировок сделать легкую зарядку. Прогулка на свежем воздухе поможет улучшить самочувствие, насытив кровь кислородом.

Уланкина также подчеркунула важность употребления достаточного количества жидкости, которая разжижает кровь и облегчает работу сердца. Однако гипертоникам и людям с хронической сердечной недостаточностью следует контролировать объем потребляемой жидкости, чтобы избежать повышения артериального давления.

Врач рекомендовала отказаться от алкоголя и сократить употребление кофе и газированных напитков, которые могут вызвать обезвоживание. Вместо них лучше пить отвары трав, несладкие морсы, компоты, простую и минеральную воду. Также стоит добавить в рацион овощи, злаки, бананы и орехи, богатые магнием и калием, которые поддерживают работу сердечно-сосудистой системы, заключила специалист.