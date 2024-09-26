Врач Уланкина посоветовала носить маски в сезон высокой вирусной нагрузки

Заболеваемость различными штаммами COVID-19 уже не вызывает сенсации и превратилась в нечто обыденное, подобно сезонному гриппу в осенне-зимний период. Об этом Life рассказала Ольга Уланкина, кандидат медицинских наук и врач-эксперт Лаборатории «Гемотест», комментируя актуальность ношения масок и соблюдения ковидных ограничений.

Она отметила, что необходимость в карантинных мерах может возникнуть только в случае появления новой, особенно опасной вариации вируса SARS-CoV-2 или неизвестного патогена.

По словам эксперта, с наступлением холодов россияне снова столкнутся с традиционным увеличением заболеваемости респираторными инфекциями.

Уланкина добавила, что соблюдение домашнего режима поможет снизить риск осложнений и защитит окружающих от инфекции. Также она отметила, что использование масок в общественных местах во время всплеска вирусов будет полезным как для здоровых людей, так и для тех, кто уже заболел. Врач напомнила, что тканевые маски остаются эффективными только в течение 2-3 часов, поэтому их часто нужно менять, чтобы они выполняли свою защитную роль.