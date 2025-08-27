Врач Уланкина посоветовала дать организму максимум стабильности при смене сезона

Перепады температуры, влажности и атмосферного давления оказывают влияние на самочувствие и работу различных систем организма. В такие периоды возрастает риск обострения хронических заболеваний и ОРВИ. Подробнее рассказала врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина в беседе с Life.ru .

По словам медика, важно обеспечить организму стабильность. Человек не может контролировать погоду, но может следить за питанием, сном и физической активностью.

«Если эта „база“ налажена, организму гораздо проще будет справляться с внешними факторами», — пояснила специалист.

Уланкина рекомендовала спать не менее семи часов в сутки и придерживаться режима. В спальне должно быть темно, тихо и прохладно. Недостаток ночного отдыха снижает иммунитет, что делает организм более уязвимым к инфекциям.

Также важно правильно питаться. В рацион следует включить продукты, богатые белком, витаминами C и D, цинком и омега-3 жирными кислотами. Они укрепляют иммунитет и помогают тканям восстанавливаться.