Врач Уланкина: переносимая комарами туляремия встречается в 65 регионах РФ

На территории России обитают более 100 подвидов комаров, часть из которых может распространять дирофиляриоз, малярию, желтую лихорадку и другие инфекции. Об этом рассказала врач Ольга Уланкина в беседе с «Газетой.ru».

Еще одно опасное заболевание, переносимое насекомыми, — туляремия. Восприимчивость людей к ней составляет почти 100%. Среди симптомов — высокая температура тела, головная боль и язвы на месте укуса, пояснила эксперт.

По ее словам, туляремия встречается в 65 регионах РФ. Самая неблагоприятная обстановка зафиксирована в Карелии, Ставропольском крае и ДНР.

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