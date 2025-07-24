Врач Уланкина отметила, что уютная и расслабляющая атмосфера в спальне поможет сохранить качество сна в непогоду

Врач, эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина в беседе с сайтом «СтальМедиа» поделилась советами, как улучшить качество сна в условиях облачной и дождливой погоды.

По словам медика, влияние погоды на сон зависит от индивидуальных особенностей организма.

«С одной стороны, снижение уровня освещенности способствует более ранней выработке мелатонина — заснуть становится легче. С другой — повышенная влажность и недостаток солнечного света могут влиять на эмоциональное состояние человека, провоцируя симптомы тревожности», — отметила доктор.

Уланкина рекомендовала создавать в спальне уютную и расслабляющую атмосферу, чтобы компенсировать негативное влияние пасмурной погоды. Для этого можно использовать приглушенный теплый свет и свечи.

Для борьбы с негативными ощущениями, которые вызывает дождливая погода, врач предложила проветривать комнату перед сном или использовать осушитель воздуха. Также могут помочь легкий самомассаж висков или отдых под спокойную музыку.

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