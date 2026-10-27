Врач Уланкина отметила, что у взрослых вирус Зика в большинстве случаев проходит незаметно

Около четырех из пяти инфицированных вирусом Зика не отмечают симптомов, а у остальных болезнь протекает в легкой форме. Об этом рассказала RT врач лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина.

«Вирус способен распространяться не только через укусы насекомых, но и половым путем, а также от беременной женщины к плоду», — отметила Уланкина.

Основным переносчиком вируса являются комары рода Aedes. Они обитают, в частности, в Таиланде, Вьетнаме, Индонезии, Индии, Бразилии и на Карибских островах. У тех, у кого симптомы появляются, возможны кратковременная лихорадка, мелкая сыпь, боль в суставах, покраснение глаз и умеренная головная боль.

Наиболее тяжелые последствия инфекция может вызвать при заражении во время беременности. Вирус способен преодолевать плацентарный барьер и нарушать формирование головного мозга плода, провоцируя микроцефалию, контрактуры суставов, нарушения зрения и слуха, а также выкидыши.