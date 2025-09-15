Врач Уланкина отметила, что реакция на магнитную бурю строго индивидуальна

Магнитные бури могут вызывать ухудшение самочувствия у некоторых людей, такие как головные боли, усталость и нарушения сна. Это происходит из-за влияния геомагнитных колебаний на организм, особенно на нервную систему, сообщила врач — эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина в беседе с RT .

«Нервная система чувствительна к изменениям магнитного поля Земли. Когда геомагнитные колебания достигают своего пика, это влияет и на работу сердечно-сосудистой системы», — пояснила Уланкина.

По ее словам, симптомы могут проявляться по-разному, включая головные боли, головокружение, раздражительность или апатию. Реакция на магнитную бурю индивидуальна и зависит от особенностей нервной системы, стрессоустойчивости и состояния сосудов.

Люди с гипо- и гипертонией, нервными расстройствами и склонностью к мигрени более восприимчивы к магнитным колебаниям. Врач рекомендовала таким людям соблюдать режим дня, избегать стрессов, снизить физическую и умственную нагрузку, отказаться от энергетиков, кофе и алкоголя.