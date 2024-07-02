Врач Уланкина: отдых на морских курортах помогает восполнить дефицит йода
Люди, живущие на морских побережьях, реже испытывают дефицит йода. Остальные могут восполнить нехватку во время отдыха на морских курортах, рассказала врач Ольга Уланкина в беседе с «Известиями».
По словам специалиста, недалеко от моря этот элемент содержится в почве и попадает из нее в овощи, злаки, зелень. Также йод получают из водорослей, рыбы, морепродуктов. В небольшом количестве он содержится даже в морском воздухе.
При этом важно помнить, что эффект от поездки на море довольно быстро пройдет. Тогда восполнять нехватку йода в организме необходимо с помощью употребления йодированной соли, отметила Уланкина.