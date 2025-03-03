Врач Уланкина объяснила, что лихорадка денге передается только через укус комара

Лихорадка денге — вирусное заболевание, которое передается через укус комара. Она может возникать повторно, и с каждым новым случаем симптомы могут быть более тяжелыми, рассказала врач и эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина в интервью Life .

При первом заражении лихорадка проявляется симптомами, похожими на грипп, и может сопровождаться сыпью. Основные признаки включают высокую температуру, головную боль, общую слабость, а также сильные боли в мышцах и суставах. При повторном заражении существует риск летального исхода, предупредила специалист.

От человека к человеку лихорадка не передается ни контактным, ни воздушно-капельным путем. Главная мера профилактики — защищаться от укусов комаров. Следует избегать поездок на тропические курорты после сезона дождей, когда комаров особенно много.