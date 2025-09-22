Врач Уланкина назвала вакцинацию наиболее надежным методом защиты от ВПЧ

Врач-эксперт лаборатории «Гемотест», гинеколог Ольга Уланкина, в беседе с Life.ru подчеркнула значимость вакцинации против вируса папилломы человека в борьбе с раком шейки матки. Этот тип рака ежегодно становится причиной гибели тысяч молодых женщин.

Вирус папилломы человека является одной из наиболее распространенных инфекций в мире. Согласно данным ВОЗ, почти все сексуально активные люди инфицируются ВПЧ хотя бы раз в жизни. В 90% случаев вирус может самостоятельно исчезнуть из организма в течение одного-двух лет, но иногда он переходит в хроническую форму и может вызвать дисплазию, которая потенциально может превратиться в рак.

Уланкина отметила, что вирус передается при любых половых контактах без использования барьерных средств защиты. Мужчины часто являются носителями вируса без симптомов и могут заражать женщин.

Врач подчеркнула, что вакцинация является наиболее надежным методом защиты. В России доступны две вакцины, которые формируют иммунитет к наиболее опасным типам вируса (16 и 18), вызывающим 70% случаев рака. В странах, где проводится массовая вакцинация, например, в Австралии и Великобритании, количество предраковых изменений у женщин значительно снизилось.