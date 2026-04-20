Врач Уланкина назвала низкую физическую активность и стресс провокаторами гипертензии
Врач Ольга Уланкина поделилась информацией о причинах повышения артериального давления. Об этом сообщил RT.
Среди основных факторов риска — избыточное потребление соли, низкая физическая активность, ожирение, злоупотребление алкоголем и курение. Также повышение давления могут вызвать хронический стресс, прием некоторых лекарств (например противозачаточных средств или сосудосуживающих препаратов), заболевания щитовидной железы, почек и надпочечников.
Традиционно считается, что главным признаком повышенного давления является пульсирующая или давящая головная боль, часто локализующаяся в затылке.