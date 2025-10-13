Врач Уланкина назвала недопустимой практику «ветряночных вечеринок»

В условиях увеличения случаев заболевания ветряной оспой возрастает опасность «ветряночных вечеринок», когда здоровых детей намеренно подвергают контакту с инфицированными. Эта ранее распространенная практика не соответствует современным медицинским стандартам, подчеркнула врач Ольга Уланкина в беседе с Life.ru.