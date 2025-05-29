Врач Уланкина назвала избыточный вес фактором риска тромбоза в авиапутешествии

Авиапутешествие — это удобный и быстрый способ передвижения, однако он несет повышенные риски для некоторых категорий граждан. Подробнее рассказала врач Ольга Уланкина в беседе с Ura.ru .

По словам медика, наиболее частой причиной смерти на борту самолета оказывается тромбоз. Перепады давления и снижение концентрации кислорода создают дополнительную нагрузку на сердечную мышцу, провоцируя осложнения.

«Сухая атмосфера в салоне авиалайнера способствует сгущению крови. Кроме того, во время полета человек в течение нескольких часов сидит практически неподвижно, что приводит к застою крови», — пояснила специалист.

Она предупредила, что повышенную угрозу перелеты представляют для пациентов с сердечно-сосудистыми патологиями, ожирением, генетической склонностью к формированию тромбов, лиц старшего возраста. Беременным женщинам и людям, страдающим от хронических заболеваний сердца, сосудов, легких, эндокринной системы, варикоза вен, патологий печени и почек, желательно заранее обсудить с лечащим врачом возможность безопасного путешествия воздушным транспортом, добавила эксперт.