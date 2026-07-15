Врач Уланкина напомнила женщинам в возрасте до 30 лет о необходимости проходить цитологический скрининг каждые три года

Многие проблемы с женским здоровьем могут протекать бессимптомно. Поэтому даже при отсутствии жалоб необходимо регулярно проходить профилактические обследования у гинеколога. О том, какие анализы и тесты нужны в разном возрасте, рассказала Life.ru врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина.

В возрасте от 20 до 30 лет важно проводить профилактику воспалительных заболеваний и раннее выявление изменений шейки матки. Для этого женщинам рекомендуется проходить цитологический скрининг каждые три года, если предыдущие результаты были нормальными.

После 30 лет особое внимание уделяется скринингу на рак шейки матки. Врач может назначить исследование на ВПЧ высокого канцерогенного риска вместе с цитологией. Такой подход называют ко-тестированием. При отрицательных предыдущих результатах оно может проводиться раз в пять лет, но конкретные интервалы зависят от возраста, истории предыдущих анализов, индивидуального риска и действующих клинических рекомендаций.

После 40 лет к гинекологическому наблюдению и скринингу рака шейки матки добавляется контроль состояния молочных желез. Одним из главных методов раннего выявления рака молочной железы является маммография, которую рекомендуется проходить примерно раз в один-два года.

УЗИ органов малого таза назначается при наличии конкретных проблем, таких как нарушения менструального цикла, необычные кровянистые выделения, боли внизу живота и другие. Профилактический визит к гинекологу не означает, что каждой женщине ежегодно необходим абсолютно одинаковый набор процедур.

«Точный объем обследования всегда определяет врач с учетом возраста, наследственности, жалоб и факторов риска», — заключает эксперт.

Регулярное наблюдение и своевременный скрининг помогают обнаружить заболевания на ранних стадиях, когда лечение наиболее эффективно.