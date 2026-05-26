Врач Уланкина напомнила об эффективности эфирного масла лаванды и эвкалипта в борьбе с комарами

Врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина поделилась с RT советами по выбору средств для защиты от комаров и мошек в домашних условиях.

Она отметила, что москитные сетки на окна и двери — это простой способ оградить жилое помещение от насекомых. Однако это не всегда помогает, и тогда приходится прибегать к химическим средствам.

«Некоторые репелленты категорически не рекомендуется использовать в закрытых пространствах. Если воздух не циркулирует, их концентрация значительно повышается, как и риск токсического воздействия. Перед использованием важно внимательно изучить инструкцию», — напомнила Уланкина.

Эксперт посоветовала выбирать средства с небольшой концентрацией действующего вещества.

«Не стоит выбирать для дома средства, содержащие диэтиламид толуиловой кислоты. Перметрин также лучше не использовать дома. При его применении возможно накопление токсичных паров, которые могут вызывать аллергические реакции, кожные высыпания, отечность, а также нарушение дыхания», — предупредила она.

Для закрытых помещений лучше подходят препараты на основе пикаридина, которые эффективно отпугивают насекомых, не вызывая значительных раздражений кожи и дыхательных путей. «Применять все средства необходимо строго по инструкции. Если средство предназначено для одежды, то на кожу наносить его нельзя», — подчеркнула Уланкина.

Врач также рекомендовала использовать натуральные средства, такие как эфирные масла лаванды, эвкалипта, лемонграсса, чайного дерева. Они хорошо отпугивают насекомых и могут наноситься на кожу или использоваться в аромалампах и диффузорах. Однако людям, склонным к аллергии, важно сначала проверить реакцию на средство.