Врач Уланкина: на рассеянный склероз указывают повышенная утомляемость, онемение и покалывание в конечностях

Врач лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина в беседе с Life перечислила первые признаки рассеянного склероза — болезни, при которой нервные импульсы передаются с перебоями или не передаются совсем.

Как пояснила медик, болезнь может иметь самые разные проявления, все зависит от того, какие участки нервной системы были повреждены. Чаще всего болезнь развивается до 40 лет, иногда она может проявляться у подростков.

«К группе риска также относятся люди, переболевшие некоторыми вирусными инфекциями, например вирусом Эпштейна — Барр, пациенты с другими аутоиммунными заболеваниями», — сказала Уланкина.

На рассеянный склероз могут указывать такие признаки как повышенная утомляемость, онемение и покалывание в конечностях, ухудшение зрения, двоение в глазах. Имеющаяся терапия способна замедлить болезнь и улучшить качество жизни пациента, добавила врач.