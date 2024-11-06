Врач Уланкина: инфекцию, вызванную вирусом Коксаки, часто называют «летним гриппом»

Инфекцию, вызванную вирусом Коксаки, часто называют «летним гриппом», так как в России ей обычно заражаются в летнее время года. Об этом RT рассказала врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина.

Медик отметила, что новый вирус очень заразен даже в холодное время года. По словам эксперта, особенно быстро болезнь распространяется среди детей.

«Это связано с тем, что у детей еще не сформирован иммунитет и они очень уязвимы к любым возбудителям», — сказала Уланкина.

Многие россияне привозят заболевание с теплых стран, а затем заражают близких и друзей. Болезнь протекает тяжело не только из-за высокой температуры, но и из-за рвоты и сыпи в виде мелких болезненных пузырьков, пояснила медик.