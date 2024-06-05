Врач Улакина рассказала, что при правильной технике бег положительно влияет на здоровье костей

При правильной технике бег оказывает положительное влияние на здоровье костей, а также способствует профилактике травм. Об этом RT рассказала врач лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина.

Как пояснила медик, бег иначе называют кардионагрузками, поскольку при данном виде спорта тренируется сердечно-сосудистая система.

«При беге сердце бьется чаще, а значит, оно активнее перекачивает кровь по организму и снабжает клетки кислородом», — сказала Улакина.

Медик предупредила, что бег по слишком жесткому покрытию оказывает негативное влияние на суставы и увеличивает риск травм лодыжки. При большом весе бег также не рекомендуется.