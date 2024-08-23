Врач Угушев: трудности в общении и низкая самооценка — повод обратиться к психиатру
Психиатр Евгений Угушев перечислил симптомы нарушений психического здоровья. Стоит обратиться к врачу при накатывающей волнами тревоге, отметил медик в беседе с сайтом «Аргументы и факты».
Кроме того, насторожить должны трудности в общении и страхи, мешающие жить, добавил эксперт. По его словам, в соответствующий список также включены низкая самооценка, разлад в семейных отношениях, спады настроения и зацикленность на болезнях.
Угушев напомнил, что самостоятельно справиться с депрессией не получится. О надуманности заболевания заставляет думать невежество.