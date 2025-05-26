Врач Убилаева объяснила, что светлокожие люди входят в группу риска развития меланомы

Загар может стать угрозой для здоровья, если не соблюдать осторожность. Меланома кожи — это злокачественная опухоль, которая развивается из пигментных клеток. Она становится все более распространенной из-за активного воздействия солнца. Врач-дерматовенеролог Анна Убилава в беседе с Life рассказала, как избежать этого заболевания.

По словам доктора, одним из ключевых факторов риска развития меланомы является ультрафиолетовое излучение, способное вызвать повреждения ДНК клеток кожи. Врач подчеркнула особую опасность излучения типа А и В, которое негативно воздействует на кожные покровы.

Наиболее подвержены риску возникновения меланомы люди со светлым типом кожи (I и II), поскольку их эпидермис легче подвергается солнечным ожогам и хуже сохраняет загар. Темнокожие люди также находятся в группе риска, хотя и обладают большей естественной защитой.

Дерматолог посоветовала не пренебрегать солнцезащитными средствами и регулярно проверять кожу у специалистов, чтобы вовремя заметить тревожные изменения.