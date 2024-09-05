Врач Тышкевич: визуальное удлинение зубов — признак пародонтоза

Пародонтоз, являющийся одной из главных причин потери зубов после 40 лет, на ранних этапах протекает без симптомов. Об этом рассказала стоматолог Наталья Тышкевич в беседе с сайтом «Аргументы и факты».

По ее словам, к первым признакам относятся оголение в области шеек зубов. Еще один тревожный сигнал — визуальное удлинение самих зубов из-за опускания десны.

Врач пояснила, что зачастую пародонтоз возникает из-за неправильного прикуса. Данное нарушение приводит к перегрузке жевательного аппарата, добавили «Известия».

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