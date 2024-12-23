Врач Тышкевич рассказала о практике удаления зубов мудрости из-за неправильного прикуса

Зубы мудрости, также известные как третьи моляры, являются одними из крупнейших жевательных зубов в ротовой полости человека. В норме у взрослых формируется четыре таких зуба: два на верхней челюсти и два на нижней. Решение о том, удалять зубы мудрости или оставить их, принимает стоматолог, рассказала изданию «Страсти» врач-стоматолог клиники «Мегастом» Наталья Тышкевич.

Обычно они прорезаются позже, часто после восемнадцатилетнего возраста, и этот процесс может сопровождаться неприятными симптомами, такими как воспаление, сильная боль и отек. Причины, по которым эти зубы удаляют, следующие:

Недостаток места в ротовой полости. Зубы мудрости часто прорезаются, когда им не хватает места в челюсть-маггиуме. Это может приводить к воспалению, сильной боли и отечности.

Давление зуба мудрости на соседние зубы. В некоторых случаях давление прорезающегося зуба мудрости на близлежащие зубы может привести к их смещению и деформации, что усложняет правильную постановку зубов и провоцирует кариес.

Ортодонтическая коррекция. Зубы мудрости могут мешать лечению неправильного прикуса, особенно при использовании специальных аппаратов, таких как брекеты.

Ортодонты нередко рекомендуют удалять зубы мудрости, если они мешают эффективной коррекции прикуса или вызывают другие проблемы.