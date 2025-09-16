Врач Турков заявил о росте числа пациентов с постковидным остеонекрозом

Россияне, перенесшие COVID-19, могут столкнуться с серьезной патологией костной ткани — постковидным остеонекрозом, грозящим инвалидностью. Возникновение осложнения не зависит от степени тяжести инфекции, пола или возраста больного. Свое мнение высказал травматолог-ортопед Петр Турков в беседе с MIR24.TV .

Специалист обратил внимание на резкое увеличение числа пациентов, особенно молодых, с проблемой асептического некроза головки бедренной кости.

«Коронавирусная инфекция воздействует на сосудистую стенку, образуя тромбы, а от тромбов возникает нарушение кровотока головки бедренной кости, в результате чего и происходит формирование асептического некроза головки бедренной кости», — пояснил медик.

По словам врача, профилактика данного заболевания чрезвычайно сложна, поскольку предлагать пожизненное лечение антикоагулянтами нецелесообразно. Поэтому главной задачей становится своевременная диагностика патологии, которая включает магнитно-резонансную томографию тазобедренного сустава и консультацию у профессионала.