Врач Тумашевич предупредил, что неправильное использование электрической зубной щетки чревато проблемами с деснами

Врач-стоматолог Артур Тумашевич предупредил, что неправильное использование электрической зубной щетки может привести к проблемам с деснами и пломбами. В беседе с «Москвой 24» специалист отметил, что такие устройства могут быть оптимальным решением для гигиены полости рта, однако требуют особого подхода.

По словам эксперта, многие люди не совершают правильные вычищающие движения при использовании мануальной зубной щетки, что приводит к скоплению налета и воспалениям. Электрические щетки, в отличие от мануальных, запрограммированы на нужные манипуляции и помогают избежать этих проблем.

Однако, как подчеркнул Тумашевич, некоторые люди пытаются пользоваться электрической щеткой как мануальной: давят на нее и резко перемещают по ротовой полости. Это может привести к повреждению пломб и травме десен.

«При правильных манипуляциях противопоказаний для использования электрической зубной щетки нет», — отметил стоматолог.

Он также добавил, что перед использованием такой щетки лучше всего обратиться к специалисту, который научит правильно и безопасно ее использовать, учитывая индивидуальные особенности.