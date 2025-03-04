Врач Цурцумия: беременность после 30 может осложняться хроническими болезнями

По словам врача, возраст 32-34 лет ассоциируется с более осознанным подходом к материнству, когда женщина четко понимает свои желания и готова справляться с родительскими обязанностями. Однако увеличивается риск развития хронических заболеваний, что может осложнять беременность и роды.

«Условия жизни, в которых проживает женщина, могут привести к массе различных хронических заболеваний, которые во время беременности имеют привычку обостряться. Это накладывает определенный отпечаток при ведении родов», — отметил медик.