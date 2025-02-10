Врач Цуканова: употребление большого количества воды может вызвать судороги

Вода жизненно важна для всех живых существ, однако оптимальная суточная норма ее потребления остается предметом дискуссий. Свое мнение по данной теме высказала терапевт, диетолог, паразитолог, нутрициолог и сомнолог Анна Цуканова в беседе с сайтом « Страсти ».

По словам врача, чрезмерное употребление воды может привести к серьезным проблемам со здоровьем. Так, из-за увеличения объема циркулирующей крови усиливается нагрузка на сердце. Более активно приходится работать и почкам.

Еще одно последствие — потеря важных микроэлементов, таких как калий, натрий и магний. Дефицит нутриентов способен спровоцировать нарушение сердечного ритма, головную боль, головокружение, тошноту, отеки, а также спутанность сознания, потерю сознания и судороги.