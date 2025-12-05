Врач Цой предупредил, что полный отказ от сахара не гарантирует избавление от опухоли

Высокий индекс массы тела и ожирение существенно увеличивают риск возникновения злокачественных опухолей. Об этом рассказал маммолог-онколог Михаил Цой в беседе с сайтом Здоровье.Mail .

По словам врача, чрезмерное употребление сахара способствует повышению уровня инсулина, развитию воспалительных процессов и усилению деления клеток, что создает благоприятные условия для мутаций и образования раковых клеток.

«Даже если вы полностью исключите сахар из рациона, организм все равно будет использовать внутренние резервы для получения глюкозы», — добавил специалист.

При этом медик предупредил, что полное исключение сахара не гарантирует избавление от опухоли. Однако ограничение продукта в рационе способно значительно повысить качество жизни пациента и снизить риски осложнений.