Врач Цюпко указал на сходство фибромиалгии с депрессией и волчанкой

Фибромиалгия — хроническое заболевание, вызывающее мышечную и суставную боль. Пациенты страдают от усталости, утренней скованности, бессонницы, головных болей и нарушений памяти. Подробнее рассказал физиотерапевт и невролог Илья Цюпко в беседе с « Известиями ».

Специалист указал на трудности диагностики патологии, симптомы которой перекликаются с проявлениями множества других недугов.

«Чаще всего врачам приходится исключать другие причины боли: ревматоидный артрит, системную красную волчанку, гипотиреоз, депрессию», — пояснил медик.

По его словам, лечение требует комплексного подхода: медикаментозная терапия, физиотерапия, поддержка здорового образа жизни. Хотя на сегодняшний день фибромиалгия неизлечима, грамотная терапия и постоянное наблюдение позволяют значительно уменьшить симптоматику и улучшить самочувствие больных.