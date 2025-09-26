Врач Цюпко указал на сходство фибромиалгии с депрессией и волчанкой
Фибромиалгия — хроническое заболевание, вызывающее мышечную и суставную боль. Пациенты страдают от усталости, утренней скованности, бессонницы, головных болей и нарушений памяти. Подробнее рассказал физиотерапевт и невролог Илья Цюпко в беседе с «Известиями».
Специалист указал на трудности диагностики патологии, симптомы которой перекликаются с проявлениями множества других недугов.
«Чаще всего врачам приходится исключать другие причины боли: ревматоидный артрит, системную красную волчанку, гипотиреоз, депрессию», — пояснил медик.
По его словам, лечение требует комплексного подхода: медикаментозная терапия, физиотерапия, поддержка здорового образа жизни. Хотя на сегодняшний день фибромиалгия неизлечима, грамотная терапия и постоянное наблюдение позволяют значительно уменьшить симптоматику и улучшить самочувствие больных.