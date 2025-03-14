Врач Центерадзе: бессонница может провоцировать возникновение депрессии

Невролог и сомнолог отделения медицины сна УКБ № 3 Клинического центра Сеченовского университета Серго Центерадзе в беседе с «Известиями» предупредил, что проблемы со сном могут способствовать развитию депрессии. Это заявление было сделано в преддверии Всемирного дня сна, который отмечается 14 марта.

Центерадзе пояснил, что специалисты в области медицины сна уделяют особое внимание пациентам, страдающим одновременно от депрессии и нарушений сна. По его словам, бессонница не только усугубляет симптомы депрессии, но и может провоцировать ее возникновение.

Тем не менее, эксперт отметил, что исследования, проводившиеся на протяжении последних 50 лет, показывают, что некоторые пациенты с депрессивными расстройствами испытывают кратковременное облегчение симптомов после длительного бодрствования. Подобный эффект наблюдается не у всех больных. В некоторых случаях лишение сна может даже усилить проявления депрессии.