Врач Царева рассказала, что для борьбы с сонливостью осенью поможет светотерапия

Для борьбы с сонливостью осенью поможет светотерапия. Достаточно применять специальные приборы всего 10–15 минут в день. Об этом рассказала сомнолог Елена Царева в эфире радиостанции «Говорит Москва» .

«Можно использовать светотерапию. Есть специальные очки для светотерапии. 10–15 минут с утра могут улучшить и настроение, и выработку серотонина, и восстановить биоритмы. Это лампа, которая светит довольно ярко, как в хорошо освещенном магазине. Они, как правило, бледно-голубого, холодного света. Он больше подавляет мелатонин, помогает бороться с сонливостью», — сообщил эксперт.

Медик обратила внимание на пользу естественного освещения. Однако с приходом осени, как заметила Царева, его становится все меньше и меньше.