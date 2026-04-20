Врач Царева посоветовала отказаться от кофеина и алкоголя за три часа до сна

Около половины случаев бессонницы связаны с образом жизни и привычками, а другая половина — со здоровьем и расстройствами сна. Об этом в беседе с RT сообщила невролог-сомнолог Елена Царева.

По словам специалиста, при лечении бессонницы в первую очередь восстанавливают гигиену и режим сна. Это может значительно улучшить ситуацию или даже решить проблему.

Врач рекомендовала вставать в одно и то же время и не лежать в кровати без сна. Среди других рекомендаций — ограничить свет перед сном, исключить кофеин и алкоголь за два-три часа до сна, а также снизить физическую активность после 17 часов.

Царева отметила, что индивидуальные причины бессонницы уточняются с помощью обследований. Это могут быть проблемы со здоровьем, такие как сниженная функция щитовидной железы, болевые синдромы, психические расстройства, тревожность или депрессия.