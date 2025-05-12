Врач Царева посоветовала 15-минутный секс как способ борьбы с бессонницей

Сомнолог Елена Царева порекомендовала 15-минутный секс перед сном. Интимная близость может стать средством борьбы с бессонницей, отметила эксперт в эфире радиостанции « Говорит Москва ».

По ее словам, для настоящего расслабления и подготовки ко сну важно, чтобы половой акт был не слишком интенсивным — это позволит избежать учащения пульса.

«После секса с любимыми выделяются очень важные гормоны, которые расслабляют, снимают стресс и помогают засыпанию», — заявила врач.

Она также отметила, что в постели каждому человеку необходимо оставлять минимум 70 сантиметров свободного пространства. Кроме того, специалист посоветовала обзавестись отдельными одеялами.