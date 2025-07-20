Врач Царева отметила, что ароматерапия и теплые ванночки способствуют улучшению качества сна

Недосып — частая проблема современности. Дефицит сна отрицательно влияет на здоровье. Врач-сомнолог, невролог Елена Царева поделилась методами восстановления нормального режима сна. Ее слова передала «Вечерняя Москва».

Чтобы избавиться от недосыпа, нужно понять его причины. Основные факторы: использование гаджетов и просмотр телевизора перед сном, поздний прием пищи, работа или учеба ночью, уход за близкими.

«Золотые правила» хорошего сна по Царевой: за 2–3 часа до сна исключить пищу, физические нагрузки, свет, отвлекающие занятия; снизить температуру в помещении, проветрить комнату; получить положительные эмоции; отказаться от кофеина и алкоголя вечером.

Ритуалы перед сном, такие как ароматерапия, теплые ванночки, массаж, прогулки, также способствуют улучшению качества сна.

Важно помнить, что и слишком продолжительный сон (более 10 часов) может быть вреден для здоровья.