Врач Цагараева назвала профилактику лучшим средством борьбы с никотиновой зависимостью

Чтобы защитить детей и подростков от курения вейпов, родителям важно сосредоточиться на профилактике, а не на запретах и угрозах. Об этом рассказала пульмонолог Ольга Цагараева в беседе с РИАМО .

По ее словам, ключевым аспектом является установление доверительных отношений с ребенком. Важно объяснить, что не существует безопасного курения и все формы употребления никотина, включая сигареты, вейпы, айкосы и кальяны, наносят вред здоровью.

Как пояснила медик, задача родителей, педагогов и врачей — предупредить, объяснить и защитить. Профилактика является лучшим средством предотвращения никотиновой зависимости, добавила газета «Петербургский дневник».