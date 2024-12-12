Врач Троицкая посоветовала больше пить и есть больше белка, чтобы зимой не трескались губы

Зимой многие люди сталкиваются с проблемой потрескавшихся губ. Как этого избежать, «Газете.Ru» рассказала врач-дерматолог и косметолог Ирина Троицкая.

По ее словам, с проблемой потрескавшихся губ помогут несколько простых правил. Во-первых, нужно соблюдать водный баланс и пить больше жидкости. Также важно, чтобы рацион был насыщен белками, причем как растительными, так и животными.

Как добавили «Известия», не стоит забывать про использование бальзамов и гигиенических помад, которые помогут увлажнить губы.