Врач Троицкая посоветовала больше пить и есть больше белка, чтобы зимой не трескались губы

Зимой многие люди сталкиваются с проблемой потрескавшихся губ. Как этого избежать, «Газете.Ru» рассказала врач-дерматолог и косметолог Ирина Троицкая.
По ее словам, с проблемой потрескавшихся губ помогут несколько простых правил. Во-первых, нужно соблюдать водный баланс и пить больше жидкости. Также важно, чтобы рацион был насыщен белками, причем как растительными, так и животными.
Как добавили «Известия», не стоит забывать про использование бальзамов и гигиенических помад, которые помогут увлажнить губы.
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