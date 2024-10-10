Врач Трофимова: сухой воздух в квартире во время отопительного сезона может вызвать сухость слизистых

Воздух с недостаточной влажностью в квартире во время отопительного сезона может негативно отразиться на организме. Об этом телеканалу «Санкт-Петербург» сообщила врач-терапевт Екатерина Трофимова.

У человека на фоне сухости слизистых падает иммунитет. Кроме того, возникает риск развития ОРВИ и рецидив кожных заболеваний. Медик посоветовала регулярно делать в квартире влажную уборку, чтобы избавиться от пыли и микроорганизмов.

Также важно следить, чтобы в помещении не было повышенной влажности. Она провоцирует аллергические реакции, снижение иммунитета слизистых и обострение бронхолегочных заболеваний, сказала Трофимова.