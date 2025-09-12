Врач Трофимова отметила, что компенсация гипотиреоза способствует улучшению состояния бровей

Фолликулы, отвечающие за рост волос на бровях, обладают рецепторами, реагирующими на гормоны щитовидной железы. Поэтому при гипотиреозе часто происходит выпадение волос в этой области, особенно с наружной стороны бровей. Об этом «Известиям» сообщила директор клиники «Альтернатива», врач-невролог Екатерина Трофимова.

Компенсация гипотиреоза способствует улучшению состояния бровей: рост волос активизируется, направление роста меняется, а выпадение прекращается.

«Вопрос местного лечения бровей в случае их выпадения или неправильного роста заключается в том, что необходима так называемая антиоксидантная защита, потому что страдают эти рецепторы, то есть они закрывают кровоснабжение к волосикам, поэтому они выпадают или начинают аномально расти», — отметила Трофимова.

По словам врача, антиоксиданты улучшают микроциркуляцию и обмен микроэлементов в зонах роста волос, способствуя восстановлению нормального роста бровей.